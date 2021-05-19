Членів організованої групи підозрюють у шахрайському заволодінні квартирами майже на ₴1,9 млн.

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом членам організованої групи за фактами шахрайства, незаконного позбавлення волі, підроблення і використання завідомо підроблених документів, вчиненими організованою групою.

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Нвер Антонян, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці липня 2018 року 69-річний чоловік створив та очолив організовану групу. Схема зловмисників полягала у придбанні шляхом обману права на житло похилих людей, які не мали спадкоємців, та подальший перепродаж квартир вже добросовісним покупцям.

До складу групи, крім організатора, входили ще двоє осіб — 40-річна жінка, яка мала досвід у сфері операцій з нерухомим майном, та 43-річний чоловік.

Організатор та зазначена жінка підшукували квартири, які належали особам похилого віку. Встановлено, що жінка під виглядом соціальної співробітниці входила в довіру та отримувала доступ до документів літніх людей. У подальшому зловмисники підробляли довіреності від імені власників квартир та перепродавали нерухомість.

Щоб мати змогу показати квартиру потенційним покупцям, шахраї вивозили власників за межі Харкова.

Наразі слідством встановлено, що зловмисники заволоділи двома квартирами, розташованими в Харкові по проспекту Московському та по проспекту Перемоги, на загальну суму майже 1,9 млн грн. Встановлюються інші факти шахрайського заволодіння нерухомістю.

14 травня 2021 року повідомлено підозру двом членам організованої групи, жінці та чоловіку, за фактами шахрайства, незаконного позбавлення волі людини, підроблення і використання завідомо підроблених документів, вчиненими у складі організованої групи (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України).

15 травня цього року повідомлено про підозру організатору групи за фактами шахрайства, незаконного позбавлення волі людини та підроблення документів, вчиненими організатором у складі організованої групи (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури