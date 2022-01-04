Чоловік два місяці прогулював судові засідання за підробленими медичними довідками

Малиновський райсуд Одеси оштрафував на 15 тисяч 300 гривень чоловіка, який передавав до суду підроблені медичні довідки.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 24 грудня.

Влітку 2020-го громадянин тричі підробив медичні документи для обґрунтування своєї неявки у судові засідання, де він був обвинуваченим.

Маючи вдома консультаційний висновок лікаря, він замазав рукописні записи коректором, після чого зробив на принтері три копії, отримавши пусті бланки медичної документації. Далі він вписав у бланки неправдиву інформацією про своє лікування у КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» ООР.

2 і 29 серпня, а також 23 вересня 2020 року адвокат обвинуваченого пред’являв ці підроблені медичні документи в Малиновському суді Одеси на пояснення неявки свого клієнта.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Суд з огляду на позицію порушник розглянув справу у спрощеному порядку, без розгляду в судовому засіданні.

За сукупністю епізодів чоловіка оштрафували на 15 тисяч 300 гривень.

5 листопада 2021-го Малиновський суд Одеси також виніс вирок у справі, в якій обвинувачений пропускав судові засідання, надаючи підроблені документи. Його засудили до 5 років умовно за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.191 КК).

У 2012 році мешканець Одеси, працюючи продавцем у підприємця, присвоїв понад 140 тисяч гривень, сплачених клієнтами за товари.

У 2017-му його засудили до 5 років в’язниці, звільнивши від відбутття покарання з іспитовим строком.

Адвокат потерпілої добився скасування цього вироку. В апеляційній скарзі йшлося про те, що чоловік прикидався весь час хворим, щоб викликати жалість до своєї особи. Суд видавав ухвалу на затримання і двічі оголошував обвинуваченого в розшук. Його випадково затримали, коли він потрапив із кульовим пораненням до лікарні.

Апеляційний суд скасував вирок, оскільки в ньому не було сформульовано обвинувачення, яке суд вважає судом доведеним. Крім того, обвинувачений відшкодував тільки 10 тисяч гривень, коли хотів змінити запобіжний захід, а в інший час ухилявся від компенсації збитків.

У листопаді минулого року суд виніс чоловікові аналогічний вирок, визначивши 1 рік іспитового строку. Бралося до уваги, що обвинувачений уже відшкодував потерпілій майже 81 тис. грн. Суд задовольнив цивільний позов на решту суми.