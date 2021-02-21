Чоловік поцупив у колишньої дружини та дітей 80 тис. грн. та 400 євро

Понад вісімдесят тисяч гривень та чотириста євро викрав житель Новосілки у колишньої дружини.



На щастя, потерпіла одразу виявила зникнення грошей і повідомила про крадіжку поліцейських. Викрадене вдалося повернути.

До співробітників Підволочиського відділення поліції із заявою звернулася жителька села Новосілка. Жінка повідомила, після того, як в її будинку побував колишній чоловік – останній відвідував спільних дітей – з горища зник рюкзак з грошима.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення потерпілої і вже за декілька годин розшукали 37-річного жителя Новосілки. При ньому й виявили крадені гроші.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ. Триває слідство. // Діло