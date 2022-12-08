Чоловік віддав шахраю ₴25 000, купуючи авто онлайн

Замовив автівку і позбувся власних заощаджень житель Тернопільського району. Він вирішив придбати авто онлайн.

Потерпілий̆ розповів поліцейським, що в соцмережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля з Європи. Чоловік зателефонував за вказаним номером, аби обговорити деталі покупки. Обов’язковою умовою від продавця була передоплата на номер банківського рахунку Він здійснив перерахунок 25 000 гривень, але автомобіль так і не отримав.

Покупець ще декілька разів намагався зателефонувати аферисту, однак зв’язку з ним не було.

Зрозумівши, що ані авто, ані своєї готівки він так і не побачить, потерпілий звернувся за допомогою в поліцію.

За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження, слідчі встановлюють особу зловмисника.

Правоохоронці застерігають: не надсилайте власні кошти невідомим людям! Якщо хочете придбати авто, обов’язково переконайтесь, що воно існує, а посередник- не черговий пройдисвіт з інтернету. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Також можна перевірити інформацію про покупця чи продавця на сайті Кіберполіції у розділі “Stop fraud”, адже шахраї вже можуть знаходитися у відповідній базі.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області