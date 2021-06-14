Чоловік, який викрав з пошти понад 314 тис. грн. проведе за гратами 5 років

За підтримання публічного обвинувачення Фастівською окружною прокуратурою Васильківським міськрайонним судом Київської області засуджено до реального позбавлення волі 24 – річного чоловіка за вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжки) у великих розмірах (ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 185 КК)

Слідством встановлено, що в лютому 2021 року в смт. Глеваха Фастівського району, чоловік проник до приміщення Центру поштового зв’язку дирекції АТ «Укрпошта», що в смт. Глеваха Фастівського району Київської області та таємно викрав грошові кошти в сумі понад 314 тис. грн.

За декілька днів правоохоронцям було встановлено особу крадія та його місцезнаходження. З дозволу суду за адресою проживання зловмисника правоохоронці провели під час якого виявлено та вилучено грошові кошти, які були викрадені з Центру поштового зв’язку, патрони та наркотичний засіб

За рішенням суду чоловіка засуджено до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Пресслужба Київської обласної прокуратури