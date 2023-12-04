Чоловік загинув у результаті вибуху в приватному будинку в Подільському районі столиці

У результаті надзвичайної події загинув власник помешкання – киянин, 1950 року народження. Інформації щодо інших постраждалих не надходило.

Сьогодні, близько 16:50 до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій. За викликом були негайно скеровані слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС та лікарі.

За попередньою інформацією внаслідок вибуху загинув власник помешкання – киянин, 1950 року народження. Правоохоронці продовжують працювати на місці події та зʼясовують всі обставини надзвичайної ситуації.

Дана подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде прийнято подальше рішення щодо правової кваліфікації.

Відділ комунікації поліції Києва