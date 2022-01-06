Чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство та підпал помешкання в селі Білогородка Київської області

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю, а також умисного знищення та пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки ( п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 червня 2021 року мешканець села Білогородка Київської області з особливою жорстокістю вбив свого сусіда. Він завдав потерпілому численні ножові поранення, перерізав горло, вирізав серце і частину легенів.

З метою приховування вбивства, обвинувачений облив бензином та підпалив квартиру, в якій знаходилось тіло померлого, однак вогонь перекинувся на інші помешкання та покрівлю будинку.

У результаті підпалу вогнем повністю знищено покрівлю вказаного будинку площею 648 м. кв. та сім квартир.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 10 років до довічного позбавлення волі. На теперішній час обинувачений перебуває під вартою.

Примітка: згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура