Чоловіка, який підозрюється у замаху на вбивство колишньої дружини гранатою, триматимуть під вартою

Ухвалою судді Комінтернівського районного суду м. Харкова підтримано позицію прокуратури та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою харків’янину, який підозрюється у замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як розповів в. о. керівника місцевої прокуратури Олександр Ільєнков, досудовим розслідуванням встановлено, що 20 листопада 2020 року 51-річний мешканець м. Харкова, знаходячись в квартирі колишньої дружини, вимагав 5000 доларів США, які жінка нібито заборгувала йому, та погрожував вбивством. Після цього чоловік вийшов на подвір’я будинку та закинув у вікна квартири, в якій перебувала жінка, дві гранати, внаслідок чого потерпіла отримала забійну рану підборіддя. Надалі чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику біля вказаного будинку, підірвав третю гранату. Вибухом йому відірвало кисть лівої руки. Чоловік отримав множинні осколочні поранення живота та кінцівок. Його госпіталізовано до лікарні.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Засідання проводилось у режимі відеоконференції, оскільки підозрюваний перебував у приміщенні медичного закладу.

На даний час стан підозрюваного задовільний.

Досудове розслідування здійснює СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури