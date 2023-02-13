Чоловіка затримали за спробу підкупу старшого слідчого поліції Вінниччини

Мешканець Вінницької області вирішив відкупитися від кримінальної відповідальності та запропонував старшому слідчому поліції 50 000 гривень «відкупних». Фігуранта затримали та оголосили йому про підозру.

Фігурант кримінального провадження, розпочатого за ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, забажав вийти «сухим із води» та запропонував старшому слідчому поліції одного з відділів поліції Вінницького РУП «домовитись». За закриття провадження та уникнення відповідальності чоловік пообіцяв поліцейському 50 000 гривень хабаря.

Про пропозицію неправомірної вигоди капітан поліції одразу повідомив своєму керівництву та оперативникам Вінницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Працівники УДВБ та слідчі вінницької поліції затримали зловмисника одразу після передачі грошей у службовому кабінеті слідчого. Предмет злочину вилучено.

Наразі чоловікові оголошено про підозру за ч.3 ст. 369 ( Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує до 8-ми років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України