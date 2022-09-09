Чотирьом «перевертням у погонах» з Луганщини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді чотирьом поліціянтам з Луганщини (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, з березня 2022 року підозрювані, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зрадили присязі та перейшли на бік ворога.

Вони добровільно надали згоду представникам псевдореспубліки на вступ до незаконно створених структурних підрозділів «Міністерства внутрішніх справ лнр», а саме: до так званого «Старобільського районного відділу внутрішніх справ МВС лнр» та «Новопсковського районного відділу внутрішніх справ МВС лнр».

Їм загрожує покарання у вигляді 15 років увְ’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, за оперативного супроводу Луганського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури