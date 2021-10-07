Cуд оштрафував 34-річного чоловіка за фейки про ковід

Міжгірський районний суд оштрафував 34-річного Ростислава Токаря за поширення фейкової та маніпулятивної інформації про Covid-19 у Facebook. Як зазначається у матеріалах справи, чоловік поширив 16 постів про пандемію, інформація в яких була визнана неправдивою. Порушення зафіксували працівники СБУ.

За даними працівників СБУ, 34-річний Ростислав Токар у період із 22 березня по 10 серпня 2021 року систематично поширював у Facebook маніпулятивні пости про пандемію Covid-19: «Всього чоловік поширив 16 інформацій, які не відповідають дійсності та спростовані українськими волонтерськими інтернет-проектами «СтопФейк» та «ВоксЧек». Це підтверджено актом огляду веб-сторінки в інтернеті, складеним співробітником СБУ від 25.08.2021 та роздруківками скріншотів з веб-ресурсу Facebook», – зазначається у тексті рішення.

Цікаво, що Ростислав Токар на місцевих виборах 2020 року балотувався до Міжгірської селищної ради від політичної партії «Слуга народу», однак не увійшов до списку обраних депутатів.

Суддя Міжгірського районного суду Володимир Кривка визнав Ростислава Токаря винним за статтею 173-1 КУпАП (поширення неправдивих чуток) і зобов’язав сплатити штраф у сумі 255 гривень. Також з обвинуваченого стягнули судовий збір у розмірі 454 грн. Чоловік має право на оскарження рішення суду упродовж п’ятнадцяти днів. // zaxid.net