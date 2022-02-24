Cудитимуть директора підприємства, який нажився на добробуті дітей

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактами службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Прилуцький, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2019 року між Зміївською міською радою та приватним підприємством укладено договір підряду. Відповідно до вказаної угоди, підприємство зобов’язувалось здійснити капітальний ремонт дошкільного навчального закладу, а саме утеплити фасад.



В акті виконаних робіт директор підприємства завищив обсяги виконаних робіт та безпідставно отримав гроші від Зміївської міської ради за фактично невиконані будівельні роботи.

Наразі обвинувальний акт направлено до Зміївського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури