Cудитимуть 47-річного киянина, який підпалив автомобіль місцевого мешканця

Зловмисник, шукаючи підробіток, отримав повідомлення в Telegram з пропозицією спалити автомобіль та вночі підпалив транспортний засіб. Тепер наступні десять років він може провести за ґратами.

Нагадаємо, на початку червня поточного року під час реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку за допомоги фахівців кримінального аналізу затримали підозрюваного у підпалі автівки.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, попри те, що фігурант відправив замовнику відео із підтвердженням виконаного завдання, обіцяних грошей він так і не отримав:

«Зловмисник, шукаючи підробіток, отримав повідомлення в Telegram з пропозицією спалити автомобіль. Після погодження «цілі» з куратором вночі він підпалив автівку, полум’я з якої перекинулося на два сусідні авто. Ми повідомили затриманому про підозру за частиною другою статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення та пошкодження майна».

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва