ДБР проводять обшуки на телеканалі депутата-«слуги» Олексія Ковальова

Корпоративні права каналу буде передано в АРМА.

Працівники ДБР проводять одночасні обшуки у приміщенні телеканалу «4 канал», який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору. Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу.

Управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Нагадаємо, за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» – український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал».

У квітні 2022 року було відкрито кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора – «уряді Херсонської області».

6 липня 2022 року Генеральний прокурор, на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів, повідомила йому про підозру.

15 липня, за клопотанням ДБР, народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Депутата оголошено в розшук.