ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова

Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова та повідомило йому про підозру в участі у злочинній організації та отриманні хабаря.

Джерело: ДБР, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно Бюро: “Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України (за даними УП – Ємельянову), який разом з іншими суддями побудував “бізнес” на судових рішеннях.

Встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо.

Вони за хабарі виносили “потрібні” рішення, переважно у господарських спорах. Організатор “бізнесу” – теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України (за даними УП, екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков –ред.) – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно “своїм” суддям, які виконували “побажання замовників””.

В ДБР зазначають, що служителі Феміди поставили цей процес на потік та протягом тривалого часу фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів. Раніше організатора (Татькова) було оголошено у розшук, йому на низці інших учасників злочинної схеми було повідомлено про підозру в тому числі за створення та участь у злочинній організації.

В Бюро додають, що робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває.

Зазначається, що Ємельянова підозрюють в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією (ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції закону № 2341-III від 05.04.2001); одержанні хабаря ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

Санкція вказаних статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Стосовно ексзаступника голови Вищого господарського суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.