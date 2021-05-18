ДБР завершило розслідування справи ексголови КСУ Тупицького
Судді загрожує до п’яти років тюрми.
Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінальної справи проти судді Олександра Тупицького.
Про це повідомляється на сайтах ДБР та Офісу генпрокурора.
Тупицькому закидають ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання свідчень). Максимальне покарання за цими статтями — позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
В ході розслідування ДБР встановило що Тупицький підкупив свідка задля надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, де проходив як підозрюваний.
Також упродовж 2018-2019 років колишній голова КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексголови ВГСУ.
Справа піде до суду після того, як з її матеріалами ознайомиться сторона захисту.
Нагадаємо, що 21 грудня минулого року «Схеми» опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.
Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.
Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення. // LB.ua