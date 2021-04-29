Дело ЧВК: суд оставил Семенченко под стражей

Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Об этом УНН сообщил его адвокат Влад Добош.

Так, адвокат подтвердил, что Семенченко оставили под стражей.

Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко до 26 мая.

25 марта 2021 года бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении.

В СБУ сообщали, что бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.