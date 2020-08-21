Депутата судитимуть за службове підроблення та розтрату бюджетних коштів

Прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно депутата Яготинської міської ради за обвинуваченням у службовому підробленні та розтраті бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно (ч. 1 ст. 366 та ч. Ч. 2, 3 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що обвинувачений, обіймаючи посаду начальника одного з комунальних підприємств у Яготинському районі, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж періоду з 2016 по 2018 роки, вносив неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу фіктивно працевлаштованих працівників, на підставі яких останнім нараховувалась заробітна плата. Таким чином, екс-начальник комунального підприємства заволодів коштами підприємства на суму понад 130 тис грн.

Наразі за процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури обвинувальний акт затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у виді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області