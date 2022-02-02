Депутата судитимуть за вбивство на полюванні

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно депутата Городнянської міської ради Чернігівської області, який обіймає посаду начальника Чернігівського районного управління ДСНС. Він обвинувачується у вбивстві з необережності.

Наприкінці листопада 2021 року посадовець полював з товаришами неподалік села Травневе на Чернігівщині.

Депутат зачепив своїм пострілом інспектора поліції Чернігівщини, який полював разом із ним. Унаслідок вогнепального поранення голови чоловік помер у лікарні наступного дня.

Слідство встановило, що під час пострілів з мисливської рушниці по рухомому звірю, депутат вийшов із свого сектору обстрілу. Також він не переконався у безпечності своїх пострілів і не передбачив, що на лінії ведення вогню можуть з’явитися люди.

Посадовець ДСНС Чернігівщини обвинувачується у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернігівська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.