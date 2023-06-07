Депутата викрили на вимаганні коштів у особи з інвалідністю

НАБУ і САП затримали депутата Рівненської обласної ради на одержанні неправомірної вигоди у 1,2 тис. дол. США. Кошти він вимагав у громадянки за оформлення групи інвалідності у зв’язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції.

За даними слідства, затриманий (також є головлікарем КП «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення») вимагав у громадянки, яка має статус «чорнобильця» та супутні захворювання, гроші за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС.

Зазначимо, що ця інвалідність встановлюється на більш тривалий час, дає право на ширший перелік пільг та соціальні виплати у більшому розмірі, ніж при звичайній інвалідності.

Після передачі коштів депутата затримали «на гарячому». Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції розпочали за заявою громадянки, у якої затриманий вимагав кошти.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ