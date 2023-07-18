Депутати Європарламенту закликали суд Гааги видати ордер на арешт Лукашенка

Депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Це пов’язано із причетністю Білорусі до депортації дітей з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз за підсумками звіту депутатів Європарламенту.

Так, на думку депутатів, Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, та злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль режиму в незаконній депортації дітей з України.

“Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) вже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової, депутати Європарламенту закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт Олександра Лукашенка”, – йдеться у прес-релізі.

Крім того, депутати Європарламенту вважають, що Рада ЄС також має розширити список білоруських та російських осіб, які підпадають під санкції ЄС, зокрема причетних до насильницької депортації українських дітей.

Ордер на арешт Путіна

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім’я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Саміт БРІКС

У зв’язку з цим Преторія, де з 22 по 24 серпня відбудеться саміт БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР), має заарештувати його після прибуття. На даний момент у ПАР вже готують зміни до відповідних законів і хочуть внести їх у відповідні акти до саміту. Не виключається, що саміт відвідає Путін, хоча сам Путін офіційно не підтвердив, що приїде на БРІКС.

Участь Білорусі у депортації дітей з України

З вересня 2022 року тисячі українських дітей були примусово депортовані до Білорусі. Зокрема, у депортації дітей задіяний навіть член національної паралімпійської збірної команди Білорусі Олексій Талай. Нещодавно Україна висунула перші звинувачення в депортації дітей-сиріт російському політику та двом підозрюваним українським колаборантам.