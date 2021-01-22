Детективи поліції Житомирщини завершили розслідування злочинів групи відеоблогерів-садистів

22 січня детективи слідчого управління ГУНП в Житомирській області завершили розслідування кримінального провадження щодо виготовлення та розповсюдження відеопродукції, в якій пропагується культ насильства і жорстокості. У вказаних кримінальних діяннях обвинувачуються п’ятеро жителів області. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування встановлено, що раніше неодноразово судимий 33-річний житель області організував створення злочинної групи, до якої залучив колишню дружину та спеціаліста у сфері інформаційних технологій, а також ще двох інших осіб. Діяльність групи тривала упродовж 2017-2020 років. Вони займались розповсюдженням відеопродукції насильницької тематики.

Зокрема, фільмували примітивні сценарії з побиттям один одного, знущанням та приниженням гідності, серед яких – нанесення ударів руками, батогом, ураження струмом та вогнем тощо. Відеозаписи розповсюджувались через мережу Інтернет для отримання прибутку. Глядачі вказаного контенту перераховували кошти на електронний гаманець, звідки вони надходили на банківські картки членів групи. Для приховування своєї злочинної діяльності «відеоблогери» постійно змінювали місце зйомки, переміщаючись у різних містах України з дотриманням правил конспірації.

У результаті слідчо-розшукових заходів, проведених на території різних областей, працівники поліції Житомирщини викрили членів зазначеної групи, а їх протиправну діяльність припинили.

Наразі члени групи обвинувачуються у виготовленні, розповсюдженні відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 300 (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Викриття організованої злочинної групи здійснювали детективи СУ ГУНП в Житомирській області за оперативного супроводження УСР в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області