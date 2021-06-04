ДФС викрила групу осіб в ухиленні від сплати податків. При затримані фігуранти застосували зброю

Співробітники ГУ ДФС у Харківській області в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні викрили групу осіб в ухиленні від сплати податків, зборів.

Службові особи одного із товариств, в період 2020-2021 років, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств – налагодили схему безпідставного використання реквізитів підприємств-постачальників для документального оформлення операцій з придбання металобрухту, який фактично закуповували від населення та у підприємств за готівку.

В результаті протиправної діяльності група осіб з використанням зазначених СГД ухилилися від сплати податків та обов’язкових платежів, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Пільговий податковий кредит підприємства формували за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних у різних ризикових компаній та СГД, з відповідною номенклатурою, деякі з них були підконтрольні одній групі осіб.

Члени групи при транспортуванні необлікованої готівки використовували GPS-трекери, що розміщувались в схованках для відстеження маршруту пересування кур’єрів та спецзасоби для відстрілу гумових куль.

Згідно висновку економічного дослідження встановлено, що в результаті протиправної діяльності фігуранти ухилились від сплати податків на загальну суму понад 8 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків у офісних та житлових приміщеннях, промислової зони та автотранспорту, які використовувались для протиправної діяльності, виявлено та вилучено чорнову фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, та необліковані готівкові кошти в розмірі понад 9 млн грн.

Під час обшуку в автомобілі кур’єра, який вийшов з банку з сумками з грошовими коштами, порушник здійснив постріл з травматичної зброї. Фігурант та його помічник були затримані. Слідчо-оперативні заходи тривають.

Державна фіскальна служба України