Директор будівельної компанії захопив земельну ділянку та заблокував вхід до бомбосховища

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру ексдиректору компанії-забудовника, який розпочав самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці державної форми власності.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний у 2017 році, будучи директором підприємства, уклав із КМДА договори про оренду двох земельних ділянок на вул. Васильківській та спільно із підрядником та девелоперською компанією розпочав будівництво торгово-розважального і спортивно-оздоровчого комплексу з підземним паркінгом, кінотеатром та житловими будинками з вбудовано-прибудованими приміщеннями.

Згодом керівник будівельної компанії за відсутності будь-яких дозвільних документів незаконно самовільно зайняв частину сусідньої земельної ділянки державної форми власності, яка на праві користування належить ДП «Національний центр Олександра Довженка». Після цього із залученням осіб, які були обізнані в його злочинних намірах, продовжив зведення багатофункціонального житлового комплексу вже на цій земельній ділянці, чим заподіяв значну шкоду державним інтересам в особі Київської міської державної адміністрації на загальну суму 1,7 млн грн.

Також встановлено, що у ході незаконних будівельних робіт на самовільно зайнятій землі було заблоковано вхід до об’єкту цивільного захисту населення – захисної споруди цивільного захисту (сховища), чим створено загрозу загибелі людей в умовах ескалації збройного конфлікту на території України.

Наразі за клопотанням Голосіївської окружної прокуратури м. Києва з метою недопущення подальшого незаконного використання земельної ділянки на неї накладено арешт.

Дії ексдиректора компанії-забудовника кваліфіковано за ч. 3 ст. 197-1 (самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, яким завдано значну шкоду її володільцю) та ч. 1 ст. 275 (порушення під час будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов’язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура