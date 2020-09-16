Директор господарства підозрюють у самовільному зайнятті цінних земель та знищенні об’єкту природно-заповідного фонду України 

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За процесуального керівництва Кагарлицької місцевої прокуратури повідомлено по підозру директору селянського фермерського господарства за фактами самовільного зайняття земельної ділянки особливо цінних земель та умисне знищення об’єктів природно-заповідного фонду (ч. 2 ст. 197-1, ч. 1ст. 252 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, у весняний посівний сезон 2020 року, самовільно захопив понад 1,5 га особливо цінних земель у Миронівському районі — частину території ботанічного заказника місцевого значення «Тулинецькі переліски», який є об’єктом природно-заповідного фонду України.

Земельну ділянку зловмисник використовував для вирощування сільськогосподарських культур, розоравши та засіявши, вказану територію рослинами сої.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури

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