Директор ПП таки сяде на «реальні» 5 років за шахрайство на ₴7 млн.

Львівський апеляційний суд підтримав позицію Львівської обласної прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції і ухвалив новий вирок, яким засудив директора приватного підприємства до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Встановлено, що у грудні 2015 року директор одного з приватних підприємств переконав директорів чотирьох товариств з обмеженою відповідальністю укласти з ним договори поставки зернових та олійних культур. Проте за виконану роботу він з ними не розрахувався, завдавши понад 7 млн грн збитків, з яких відшкодував лише 14 тис грн.

Апеляційний суд погодився з доводами сторони обвинувачення щодо незаконності вироку суду першої інстанції в частині безпідставного звільнення підприємця від відбування призначеного йому за шахрайство покарання з іспитовим строком 3 роки (ч. 4 ст.190 КК України).

Офіс Генпрокурора