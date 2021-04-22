Директор ТОВ та начальник відділу КП підозрюють у привласненні майже ₴5 млн. під час ремонту будинків

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директору ТОВ та начальнику одного з відділів комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі» за фактом привласнення чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року між Харківською міською радою та комунальним спеціалізованим підприємством «Інженерні мережі» укладено низку договорів щодо проведення капітального та поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків у м. Харкові.

У подальшому зазначене комунальне підприємство уклало договори субпідряду з товариством з обмеженою відповідальністю на загальну суму майже 58 млн грн. Директор ТОВ склав акти виконаних робіт, завищивши їхній обсяг, та передав їх до спеціалізованого комунального підприємства. Начальник відділу КСП «Інженерні мережі», у свою чергу, достовірно знаючи, що вказаний обсяг робіт не відповідає дійсності, та засвідчив підписом документ.

На підставі зазначених актів на рахунок ТОВ-субпідрядника надлишково перераховано майже 5 млн грн, чим завдано збитків на цю суму.

21 квітня правоохоронцями проведено обшуки, у ході яких вилучено документи, та повідомлено про підозру директору ТОВ та начальнику відділу комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі».

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури