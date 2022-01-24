Директора по инвестициям «Николаевоблэнерго» задержали за вымогательство ₴130 тысяч

Сотрудники СБУ и полиции в понедельник, 24 января, задержали одного из директоров АО «Николаевоблэнерго» за получение взятки.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре.

Директора по инвестиционной политике и перспективному развитию «Николаевоблэнерго» Романа Преслицкого задерживали сотрудники Следственного управления ГУНП и УСБУ в Николаевской области.

Он подозревается в получении 130 тысяч гривен взятки за подключение одного из частных объектов к электросети. Сначала фигурантам передали первый транш в размере 65 тысяч гривен, а после второго — фигуранта задержали.

Задержали его «теневом» офисе при передаче денег от николаевского бизнесмена. Кроме того, были изъяты и другие деньги, которые могли быть получены преступным путем — информация о происхождении этих средств проверяется.

Также вместе с Преслицким задержан посредник, который помогал директору облэнерго в вымогательстве. Он является директором одной из частных фирм.

По местам жительства фигурантов продолжают проводить обыски.