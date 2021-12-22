Для всех обвиняемых в деле об уничтожении MH17 запросили пожизненные сроки

Нидерландская прокуратура запросила для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 пожизненное тюремное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

Прокуратура также требует, чтобы суд вынес решение о немедленном тюремном заключении.

«Но любого, кто сегодня кажется неуловимым, завтра могут арестовать», — полагает обвинение.

Риддербекс добавила, что Россия вряд ли выдаст своих граждан Гиркина, Дубинского и Пулатова, а местонахождение украинца Леонида Харченко остается неизвестным.

«Факты настолько серьезны, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание», — отметила она.

Как заявила прокурор Манон Риддербекс, катастрофа MH17 является одним их самых тяжким преступлением, которое стало результатом операции с участием фигурантов дела Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Напомним, на суде прокуроры заявили, что так называемая «ДНР» устроила террор в 2014 году на Донбассе, а боевики не имели права применить «Бук».

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. По версии следствия, пророссийские боевики сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту были 298 человек.