До 10 років тюрми засуджено інформаторку ФСБ, яка шпигувала за оборонцями Бахмута

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, засуджено ще одну ворожу поплічницю, що «зливала» до фсб локації Сил оборони на східному фронті.

Контррозвідники СБУ затримали інформаторку російської спецслужби під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Донеччини у січні 2023 року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив їй 10 років тюремного ув’язнення.

Насамперед зловмисниця намагалась виявити і передати агресору місця базування та переміщення військової техніки ЗСУ поблизу Бахмута.

Як встановили слідчі, фігуранткою є мешканка Дружківки Донецької області. У липні 2022 року її залучив до співпраці представник фсб.

Комунікацію з ним підтримувала через месенджер, а передава розвіддані у вигляді текстових повідомлень і скріншотів з «Google Maps», на яких позначала українські об’єкти.

При затриманні у зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами листування з представником спецслужби рф.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України