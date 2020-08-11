До 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вбивство 16-річної доньки

За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 5 судом оголошено обвинувальний вирок 52-річному киянину за фактом вчинення умисного вбивства власної доньки.

Злочин стався у вересні 2019 року в одній із квартир по вул. Попова в Оболонському районі столиці.

Донька зробила зауваження батьку, який повернувся додому у нетверезому стані. У ході виниклого конфлікту чоловік наніс дівчинці декілька ударів в область голови, після чого зв’язав та задушив. Дівчина померла на місці.

У ході судового розгляду обвинувачений себе винним у вчиненні злочину не визнав.

Вироком Святошинського районного суду м. Києва зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та засуджено до 13 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури міста Києва