До 5 років за гратами засуджено жителя Костополя за смертельну ДТП

Вироком Костопільського районного суду 33-річного костопільчанина визнано винним в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Так, під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів та у суді прокурором доведено, що 3 жовтня 2020 року, вночі, обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, рухаючись із перевищенням швидкості по вул. Грушевського в м. Костопіль проявив неуважність до дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на чотирьох осіб.

Один з потерпілих тоді загинув на місці події, а інші троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Суд призначив йому покарання – 5 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Крім того, задоволено також і цивільний позов потерпілої на загальну суму понад 180 тис. грн.

Вирок законної сили ще не набрав. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Рівненська обласна прокуратура