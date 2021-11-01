До 6 років тюрми за хабар засуджено посадовця Черкаської міськради

Завдяки принциповій позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора Верховним Судом залишено в силі вирок начальнику Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради. Його визнано винним в одержанні хабара (ч. 3 ст. 368 КК України).

Суд призначив йому покарання – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того його позбавили рангу посадової особи органу місцевого самоврядування та права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком 3 роки.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим своєї вини, прокурори у суді довели, що посадовець просив у директора ТОВ «Черкассільбуд» неправомірну вигоду за непроведення позапланової перевірки щодо правильності введення товариством об’єктів будівництва в експлуатацію.

Сторона захисту, не погодившись із вироком, оскаржувала його в апеляційній та касаційній інстанціях, де наполягала на скасуванні судового рішення та виправданні обвинуваченого.

Офіс Генерального прокурора