До 7 років позбавлення волі засуджено розбійника, який здійснив напад на відділення «Укрпошти»
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської місцевої прокуратури № 3 судом оголошено обвинувальний вирок 28-річному чоловіку за фактом вчинення розбійного нападу на відділення АТ «Укрпошта» (ч. 3 ст. 187 КК України).
Злочин стався у липні 2020 року у Деснянському районі столиці. Чоловік у масці, озброївшись пістолетом «ПСШ 790», зайшов у приміщення пошти, здійснив постріл у стелю та повідомив про пограбування.
Погрожуючи персоналу зброєю, нападник забрав з сейфу близько 5 тис. грн та зник з місця вчинення злочину.
У ході судового розгляду обвинувачений визнав свою вину та щиро розкаявся у вчиненому.
Наразі Деснянським районним судом міста Києва зловмисника визнано винним у вчиненні вказаного злочину та засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Обвинуваченого залишено під вартою до набуття вироком законної сили.Tweet