До 9,5 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вбивство колишньої дружини
За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 4 судом оголошено обвинувальний вирок 56-річному чоловіку за фактом вбивства колишньої дружини.
Злочин стався у липні минулого року в квартирі на вулиці Каунаській у Дніпровському районі столиці.
Встановлено, що обвинувачений запросив колишню дружину для вирішення питання подальшого розподілу майна. Однак, не дійшовши спільного рішення, між колишньою парою виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив кухонний ніж та наніс жінці один точний удар в груди, від якого та померла на місці.
Вироком Дніпровського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі.
Обвинуваченого залишено під вартою до набуття вироком законної сили.Tweet