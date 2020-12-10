До 9,5 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вбивство колишньої дружини

За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 4 судом оголошено обвинувальний вирок 56-річному чоловіку за фактом вбивства колишньої дружини.

Злочин стався у липні минулого року в квартирі на вулиці Каунаській у Дніпровському районі столиці.

Встановлено, що обвинувачений запросив колишню дружину для вирішення питання подальшого розподілу майна. Однак, не дійшовши спільного рішення, між колишньою парою виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив кухонний ніж та наніс жінці один точний удар в груди, від якого та померла на місці.

Вироком Дніпровського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі.

Обвинуваченого залишено під вартою до набуття вироком законної сили.

Київська міська прокуратура