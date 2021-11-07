До чотирьох років ув’язнення загрожує підозрюваному у пограбуванні пенсіонерки

Слідчим Мелітопольського районного управління поліції повідомлено про підозру раніше судимому мешканцю Донецької області, який, не отримавши бажаних грошей, пограбував пенсіонерку за місцем її мешкання. Зловмисник намагався втекти з місця злочину, але був затриманий громадянами та переданий поліцейським.

4 листопада близько 21:30 до чергової частини Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від 68-річної пенсіонерки, яка заявила, що невідомий чоловік зайшов до її будинку в селі Терпіння Мелітопольського району.

Слідчо-оперативною групою встановлено, що 4 листопада ввечері на мобільний телефон пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і на її лікування потрібні гроші. Стурбована жінка знайшла свої заощадження. Близько 21 години до її будинку зайшов чоловік віком приблизно 40 років, начебто за грошима. Останній на прохання пенсіонерів, жінки та її чоловіка, не надав ніяких документів. Батьки не встигли зателефонувати своїй доньці, щоб перевірити інформацію про ДТП та запідозрили, що до них додому можливо прийшов шахрай. Після цього незнайомець відкрито заволодів грошовими коштами, тисячею доларів США, та втік з будинку. Потерпіла разом з односельцями наздогнали нападника та передали поліцейським, які приїхали за викликом.

Зловмисником виявився чоловік 1977 року народження, раніше судимий мешканець Донецької області. Фігуранта було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час його затримання у нього виявлено та вилучено усі викрадені грошові кошти, які після закінчення слідчих дій будуть повернуті власнику.

5 листопада слідчим Мелітопольського районного управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

Максимальна санкція інкримінованої статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років. Триває досудове розслідування.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо: У Мелітополі дільничні офіцери поліції вилучили більше сотні пачок контрафактних цигарок.

Відділ комунікації поліції Запорізької області