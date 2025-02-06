До МКС передали докази причетності п’ятьох росіян до викрадення українських дітей

Фундація OSINT for Ukraine передала до Міжнародного кримінального суду докази причетності п’яти росіян до примусового переміщення українських дітей в РФ.

Про це повідомила кореспондентові Укрінформу співдиректорка міжнародної групи з розслідування міжнародних злочинів (ICIG) Наталія Яшталь.

“Фундація OSINT for Ukraine подала офіційне звернення до Міжнародного кримінального суду відповідно до статті 15 Римського статуту. Ми вирішили доповнити існуючі розслідування, зокрема щодо Володимира Путіна та Львової-Бєлової, і зробити крок далі, намагаючись забезпечити правосуддя не лише для топлідерів, а й для середнього рівня управлінців. Примусове переміщення дітей є злочином, який за Римським статутом може бути кваліфіковано як воєнний злочин або геноцид. У нашому зверненні ми вказали, що це є геноцидом відповідно до статті 6 (е) Римського статуту, що є актом, спрямованим на знищення, повне чи часткове, національної, етнічної, расової чи релігійної групи. І в цьому випадку докази, які ми надали, свідчать про системну спробу примусового перевезення українських дітей до Росії, стирання української ідентичності та інтеграцію їх у російське суспільство”, – сказала Яшталь.

Вона наголосила, що під час розслідування натрапили “на мережі осіб і організацій, які співпрацюють для здійснення незаконного перевезення дітей”. Однак для цього конкретного повідомлення розслідувачі зосередилися на п’яти особах. Серед них – радник уповноваженої з прав дитини РФ Олексій Петров і керівник офісу уповноваженої з прав дитини РФ Олексій Газарян, які дуже тісно працюють з Львовою-Бєловою та безпосередньо сприяли незаконному переміщенню дітей, попередня уповноважена з прав дитини РФ Анна Кузнецова, яка лобіювала та вносила зміни в законодавство щодо усиновлення у РФ, що зараз дозволяє дуже швидко усиновлювати українських дітей російськими сім’ями. “Також є два губернатори — Андрій Воробйов, губернатор Московської області, та Андрій Чібіс, губернатор Мурманської області. Вони допомагали забезпечити прибуття дітей, зустрічали їх і шукали сім’ї для усиновлення у своїх областях”, – поінформувала Яшталь.

За її словами, кожен з цих російських посадовців сприяв добре координованому плану, і відповідно до статті 25(3) Римського статуту їхні дії “відповідають юридичним стандартам співучасті у геноциді, оскільки вони надавали адміністративну, логістичну та моральну підтримку для здійснення цих злочинів”.

“Докази, які ми зібрали, свідчать, що ці діти отримують російські паспорти та документи, їм змінюють імена, їх вивозять до Росії, де їх влаштовують в російські сім’ї та школи. Дехто з дітей, особливо старші, віком від 15 до 17 років, потрапляють у так звані реабілітаційні табори. Ми також натрапили на докази, що свідчать про ймовірні випадки сексуального насильства”, – наголосила Яшталь.

Своєю чергою експерт і співзасновник Фундації OSINT for Ukraine Деніс Дірісу зазначив, що розслідувачі збирали інформацію з відкритих джерел.

“На щастя, багато інформації було оприлюднено самими злочинцями, як про жертв, так і про їхню причетність до цього. Сотні годин матеріалів, де вони публікують відео з дітьми… Ми знайшли пости в соціальних мережах, інформацію на офіційних урядових сайтах, укази Кремля та Думи, відео, фото та інші дані. Важливим аспектом збору таких потенційних доказів є перевірка інформації, як контекстуальна, так і технічна”, – зазначив Дірісу.

Він також розповів про труднощі під час пошуку незаконно переміщених українських дітей. “Загалом, коли шукаєш жертв, вік є ключовим фактором. І йдеться не лише про юридичну категорію “молодші за 18”, а й про те, скільки часу пройшло з моменту повномасштабного вторгнення… Діти ростуть швидко, змінюються їхні кістки, структура обличчя, і це ускладнює розпізнавання обличчя. І навіть якщо розпізнавання вдається за допомогою технологій, то це ще треба буде довести в суді. Знайти реальні прізвища, вік жертв — це теж велика проблема… Особливо коли діти наближаються до 17–18 років, вони також можуть бути призвані на службу, їх доступ до соціальних мереж обмежується, змінюються прізвища. Підтвердження цієї інформації займає багато часу. Молодші діти не мають своїх соціальних мереж, тому їх важче відстежувати”, – розповів Дірісу.

Як повідомляв Укрінформ, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Росія проводить цілеспрямовану політику знищення національної ідентичності, лише протягом літа 2024 року 3310 українських дітей з тимчасово захоплених територій Херсонської області потрапили під насильницьку русифікацію.