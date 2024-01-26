Добровільно обійняв посаду «заступника міністра внутрішніх справ днр» – судитимуть колаборанта з Донеччини
Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно чиновника-колаборанта, який добровільно зайняв посаду в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.
Згідно з матеріалами слідства, 46-річний уродженець Донецької області, ставши «заступником міністра внутрішніх справ днр – начальником убоз», налагодив взаємодію з окремими ЗМІ та використовував їх для висвітлення діяльності окупаційної адміністрації.
«Посадовець» брав участь у пропагандистських акціях на її підтримку з метою формування думки серед населення і світової спільноти як про законність власних дій, так і про легітимність створення та діяльності вказаних організацій.
Також активно сприяв окупаційній адміністрації в організації роботи незаконно створених «правоохоронних органів».
Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва.
Санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі.Tweet