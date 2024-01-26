Добровільно обійняв посаду «заступника міністра внутрішніх справ днр» – судитимуть колаборанта з Донеччини

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно чиновника-колаборанта, який добровільно зайняв посаду в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Згідно з матеріалами слідства, 46-річний уродженець Донецької області, ставши «заступником міністра внутрішніх справ днр – начальником убоз», налагодив взаємодію з окремими ЗМІ та використовував їх для висвітлення діяльності окупаційної адміністрації.

«Посадовець» брав участь у пропагандистських акціях на її підтримку з метою формування думки серед населення і світової спільноти як про законність власних дій, так і про легітимність створення та діяльності вказаних організацій.

Також активно сприяв окупаційній адміністрації в організації роботи незаконно створених «правоохоронних органів».

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва.

Санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура