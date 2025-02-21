Донька ексзаступника військового комісара потрапила під суд
Обвинувачена визнала вину та розкаялася.
У Хмельницькому суд на 329,1 тис. грн оштрафував жінку за отримання неправомірної вигоди з метою впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
У розмові з чоловіком вона запевнила: за грошову винагороду у $10 тис. може вплинути на голову і членів військово-лікарської комісії, щоб ті підготували висновок про непридатність до військової служби за станом здоров’я і виключення його з військового обліку. Жінка також зауважила: щоб реалізувати цей задум, необхідно змінити місце реєстрації клієнта і поставити його на облік в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Хмельницькій області. Зі свого боку, чоловік мав надати «покровительці» копію свого паспорта і військового квитка.
Передача неправомірної вигоди відбувалася в одній із хмельницьких аптек під контролем правоохоронців, до яких звернувся зять знайомої обвинуваченої.
Цікава деталь. Обвинувальний акт надійшов до суду за ч.3. статті 369-2 Кримінального кодексу («Одержання неправомірної вигоди за вплив на інших осіб, поєднане з вимаганням такої вигоди»). При цьому Феміда звернула увагу, що у змісті обвинувального акту не розкрито факту вимагання хабаря. Під час судового розгляду обвинувачена також заперечила факт вимагання. Її підтримав і потерпілий. Сказав, що вона не змушувала його надати кошти, «а лише запропонувала свої можливості і він добровільно вирішив ними скористатись».
У підсумку суд перекваліфікував правопорушення на ч.2. статті 369-2 Кримінального кодексу, після чого обвинувачена визнала вину і щиро розкаялася. Перекваліфікація злочину дозволила їй уникнути посадки до в’язниці.
Як повідомляв «Главком», ексвоєнком Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО. Як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.
Крім цього, за інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений із Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон.Tweet