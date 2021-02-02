Доступ к эфирам подсанкционных каналов уже ограничен

Сразу после публикации указа Президента Украины о введении санкций в отношении трех информационных каналов доступ к ним был ограничен.

Сейчас вещание каналов ZIK, NEWSONE, 112 канал через спутниковый ретранслятор и в пакете кабельного телевидения прекращено.

В то же время, вещание в Интернете не ограничено.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции будут действовать 5 лет.

Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”.

Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ” -, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ”112-ТВ“, ”ТВ ВЫБОР“ — 112 канал, ”НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ“ — основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак. // УНН