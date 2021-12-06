Дотримання карантинних обмежень: складено понад 900 адмінпротоколів за порушення під час пасажирських перевезень
Із 21 жовтня органи Національної поліції України провели понад 117 тисяч перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень. Зокрема звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідного сертифіката або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену.
Перевірки проводилися на автотранспорті – 98 419; на залізничних вокзалах – 17 968; на авіатранспорті – 879.
За виявленими порушеннями складено 925 адмінпротоколів.
Орім того, під час перевірок поліцейські виявили 1052 факти нелегальних перевезень. Відтак всього було складено 1417 відповідних протоколів – 686 протоколів за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 731 – за ст. 140 КУпАП.
Водночас за минулий тиждень поліцейські склали 1 286 адміністративних протоколів за ч. 4 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. З початку карантину складено – 118 453 адмінпротоколи.
Винесено постанов за ч.2 ст. 44-3 — 10 742. З початку карантину – 472 283 постанови.
Управління комунікації Національної поліції УкраїниTweet