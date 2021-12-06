Дотримання карантинних обмежень: складено понад 900 адмінпротоколів за порушення під час пасажирських перевезень

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Із 21 жовтня органи Національної поліції України провели понад 117  тисяч перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень. Зокрема звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідного сертифіката або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену.

Перевірки проводилися на автотранспорті – 98 419; на залізничних вокзалах – 17 968; на авіатранспорті – 879.

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За виявленими порушеннями складено 925 адмінпротоколів.

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Орім того, під час перевірок поліцейські виявили 1052 факти нелегальних перевезень. Відтак всього було складено 1417 відповідних протоколів – 686 протоколів за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 731 –  за ст. 140 КУпАП.

Возможно, это изображение (текст «контроль за установленими карантинними заходами HA територ держави 329 листопада по 05 грудня полция нацональна украйни 3початку карантину 1286 складено протоколв зач.1ст.44-3купап 1CT. 44-3 купап 118 453 10 742 за винесено постанов CT. 44-3 купап 472 283 нацональна полиция»)

Водночас за минулий  тиждень поліцейські склали 1 286 адміністративних протоколів за ч. 4 ст. 44-3  (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.   З початку карантину складено – 118 453 адмінпротоколи.

Винесено постанов за ч.2 ст. 44-3  — 10 742. З початку карантину – 472 283 постанови.

Управління комунікації Національної поліції України

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