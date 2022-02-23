ДТП на Адміральському проспекті в Одесі, внаслідок якої загинула 15-річна дівчина та травмувався її брат – судитимуть водія

Ювенальні прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного водія, обвинуваченого у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди та залишенні в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

Слідством з’ясовано, що на початку листопада минулого року чоловік, керуючи автомобілем «OPEL ASTRA», рухався в темний час доби по Адміральському проспекту в Одесі. Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного дорожнім знаком та дорожньою розміткою «зебра», а також знаками «обмеження максимальної швидкості 40 км/год» та «Діти», перевищив дозволену швидкість руху та скоїв наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїзну частину по вказаному переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 15-річна дівчина, а її 21-річний брат отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Крім того, після скоєння ДТП водій не зупинився та зник з місця пригоди, не вживши заходів для надання медичної допомоги потерпілим та не викликавши швидку меддопомогу.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури