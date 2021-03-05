Дубенчанин проведе у в’язниці 8 років та 6 місяців за умисне вбивство сусіда

Погодившись із позицією публічного обвинувачення, яке підтримали прокурори Дубенської місцевої прокуратури, вироком Млинівського районного суду Рівненської області 61-річного жителя м. Дубно визнано винним в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено та під час судового слідства прокурором доведено, що у кінці січня 2019 року дубенчанин, на ґрунті особистої неприязні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, умисно наніс 13 ножових ударів у грудну клітку та стегна свого сусіда, 74-річного пенсіонера. Потерпілий від отриманих травм помер на місці події. Чоловік проживав сам, його тіло вже без ознак життя виявила дочка.

У судовому засіданні підозрюваний свою вину у вчиненому визнав, пояснивши, що напередодні вживав спиртні напої, однак через втрату пам’яті на фоні алкогольного сп`яніння, не пам’ятає факт нанесення тілесних ушкоджень потерпілому.

За результатами судового розгляду вбивцю засуджено до 8 років та 6 місяців ув`знення.

Однак, на даний час вирок суду законної сили ще не набрав, учасники провадження можуть оскаржити його у Рівненському апеляційному суді.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури