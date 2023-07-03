Дубенчанин жорстоко побив знайомого молотком по голові

У рамках кримінального провадження слідчі повідомили 69-річному жителю міста Дубно про підозру в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Повідомлення про виявленого закривавленого чоловіка на території гаражного кооперативу на вулиці Шептицького надійшло на спецлінію 102 першого липня о 15:16.

Слідчо-оперативна група встановила, що напередодні в 61-річної дубенчанки був день народження, яке вона продовжила відзначати у гаражі зі своїм 59-річним знайомим. Через деякий час до них навідався колишній 69-річний чоловік жінки, із яким вона офіційно розлучена, але спільно проживає. На ґрунті особистих неприязних стосунків між дубенчанами виникла шарпанина та бійка, під час якої старший завдав молотком удари по голові молодшому.

Потерпілого із відкритою черепно-мозковою травмою доставили у реанімаційне відділення. Медики оцінюють його стан як важкий.

69-річний чоловік після скоєного пішов додому, де у під’їзді будинку його затримали поліцейські. З місця події слідчі вилучили необхідну слідову інформацію та знаряддя злочину зокрема.

Крім того, внаслідок інциденту тілесні ушкодження отримав і підозрюваний — медики надавали йому допомогу в ізоляторі тимчасового тримання.

Досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 КК України, триває.

Підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області