Двое пассажиров поезда Константиновка–Киев устроили стрельбу

Двое пассажиров поезда № 126 Константиновка — Киев устроили стрельбу прямо в вагоне, из-за чего поезд задерживается примерно на шесть часов. Нарушителями оказались военнослужащие.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Двух нарушителей обезоружили, они имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Нарушителей были сняты с поезда спецназовцами на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту открыто уголовное производство.

«Сейчас поезд задерживается в пути на около 6 часов. Железнодорожники прилагают максимально усилий, чтобы уменьшить его отставание от графика», – говорится в сообщении.

Укрзализныця поблагодарила бригаде поезда за высококвалифицированные действия в нестандартной ситуации.

«До прибытия правоохранителей железнодорожники принимали все возможные меры, чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали», — отметили в УЗ.

Сейчас собрана информация о пересадках пассажиров поезда. Укрзализныця организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге. // РБК-Украина