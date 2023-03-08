Двох дорослих та 14-річну дівчину судитимуть за розбійний напад на пенсіонерку

Роменською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох жителів м. Ромни – 29-річного чоловіка, його 28-річної спільниці та її 14-річної сестри за вчинення розбійного нападу на пенсіонерку.

За даними слідства, подія сталась 7 січня 2023 року в м. Ромни. Близько 23 години у будинок 74-річної жінки постукали невідомі та просились пощедрувати. Пенсіонерка відмовилась відчиняти двері в такий пізній час, однак зловмисників це не зупинило, вони вибили вікно та вдерлися в будинок. Доки чоловік наносив удари та утримував потерпілу, дівчата нишпорили у будинку в пошуках цінностей. Налякана жінка віддала нападникам 1450 грн та мобільний телефон. Тікаючи, вони забрали із собою ще й паспорт та банківські картки потерпілої.

Співробітники поліції оперативно встановили та затримали нападників. Примітно, що чоловік лише місяць тому звільнився з місць позбавлення волі, дівчата попадають в поле зору правоохоронців вперше.

Дії дорослих кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло, вчинений за попередньою змовою групою осіб в період дії воєнного стану), ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітньої у протиправну діяльність) та ч. 1 ч. 3 ст. 357 (викрадення офіційних документів з корисливих мотивів та незаконне заволодіння паспортом) КК України. Школярка відповідатиме лише за ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершено слідчими Роменського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура