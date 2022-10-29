Двох експоліціянтів з Вовчанська підозрюють у держзраді

Прокуратура та ДБР тримають фронт притягнення до кримінальної відповідальності зрадників серед колишніх правоохоронців. Справедливе та невідворотне покарання чекає на кожного, хто зрадив державу та «прислуживав» окупантам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що один із підозрюваних — експоліцейський з логістики — під час окупації прикордонного м. Вовчанськ перейшов на бік ворога. Так, у квітні, за пропозицією представників РФ, він обійняв посаду «старшини» у службі тилового забезпечення у незаконному правоохоронному органі. Зрадник їздив разом з російськими військовими до тимчасово окупованого Луганська, де отримував поліцейську форму, комп’ютерне обладнання, канцелярію задля укріплення правоохоронної системи російського зразка.

Його колега — колишній оперуповноважений — також перейшов на бік ворога. При окупантах він обійняв однойменну посаду. За вказівками російських найманців він контролював громадський порядок, аби окупанти спокійно почували себе в місті.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом колишнім правоохоронцям заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура