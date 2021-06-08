Двох експрикордонників викрили на збуті амфетаміну

Слідчі Територіального управління ДБР у Краматорську за сприяння внутрішньої безпеки ДПС викрили двох експрацівників одного із відділів Луганського прикордонного загону.

За даними слідства, експрикордонники систематично розповсюджували психотропні речовини серед місцевих мешканців.

Вони розфасовували амфетамін у коробки з-під сірників та продавали його за готівку.

Правоохоронці затримали експрапорщика у місті Щастя та ексмолодшого сержанта у м. Сєвєродонецьку Луганської області після збуту чергових порцій амфетаміну.

Слідство встановлює походження психотропних речовин.

Затриманим повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин в місцях масового перебування громадян (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонні сфері, оперативний супровід – ДБР.

ДБР