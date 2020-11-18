Двох екстремістів судитимуть за спробу підпалу мечеті в Одесі

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо двох екстремістів. Встановлено, що зловмисники діяли за завданням спецслужб РФ.

У червні цього року їх затримали під час спроби підпалити ісламську мечеть напередодні відзначення Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України.

Цю акцію вони планували вчинити для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні, розпалювання расової та міжнаціональної ворожнечі.

Наразі дії затриманих кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України. Екстремістам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Служба безпеки України