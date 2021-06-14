Двох галицьких митників затримали за хабарництво
На Галицькій митниці столичні працівники ДБР затримали двох митників на митному посту «Мостиська», пункту пропуску «Шегині», вони користуючись своїм посадовим становищем отримували неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод в оформленні експрес відправлень.
Про це повідомляє блогер Павел Верещагин на сторінці Митної служби України у Фейсбуці.
Працівників Галицької митниці затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час отримання чергового хабаря. На посту вилучено готівку у розмірі близько 10 000 доларів США.
«13.06.2021 року о 20:50 на в‘їздному напрямку співробітники ДБР які проводили оперативні заходи затримали на хабарі працівників Галицької митниці ДМСУ. (В подальшому, в ході розбору встановлено, що вони прибули з суміжної території в якості пасажирів на м/а марки Мерседес).О 20:51 було подано команду «Бар‘єр». О 20:56 до п/н «ВШ-тил» прибув м/а «Фольксваген Крафтер» з співробітниками ДБР у кількості 15 чоловік, які в наслідок силового прориву, перескочивши через паркан тилових воріт ППр, потрапили на територію ППр та в пішому порядку висунулись на в‘їздний напрямок з метою проведення слідчих дій на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.06.2021 року справа N752/14193/21, провадження N1-кс/752/4880/21 на митному пості «Мостиська» Галицької митниці ДМС», – йдеться у дописі.
Працівники ДБР документували факти отримання неправомірної вигоди працівниками митниці за нестворення перешкод в розмитненні посилок. Також прапорщика, що ніс службу в п/н «ОТЗ-в’їзд» в ході огляду було виявлено кошти у розмірі 50 євро, які не входили до переліку тих, якими надавалася неправомірна вигода.
У зв’язку з цими подіями, у столичних правоохоронців виникло дуже багато запитань до місцевих львівських правоохоронців. Перевіряється інформація причетності керівництва Митної служби та Галицької митниці до протиправних дій. // ДілоTweet